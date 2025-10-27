40 килограммов «липового» меда пытались вывезти из Саратовской области в Узбекистан

На пункте пропуска «Озинки» в Саратовской области пресечена попытка незаконного вывоза 40 килограммов меда в Узбекистан.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора, груз перевозился без обязательного ветеринарного сертификата, который требуется для продукции, подлежащей ветеринарному контролю.

Перевозчику был выдан акт о возврате «липовой» продукции на территорию России.

Отметим, что ранее в этом же пункте пропуска уже предотвращали попытку вывоза 100 килограммов меда без соответствующих документов.

Ольга Сергеева