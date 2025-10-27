В Энгельсе миниатюрных бычков осенью одели в шарфики

От

Жительница Энгельса связала шарфики для миниатюрных бронзовых бычков — символов города.

Об этом Елена рассказала в группе «Энгельс онлайн», предложив горожанам дополнять наряд скульптур новыми деталями.

Жители высоко оценили креативную инициативу, назвав ее милой и душевной.

Как ранее отмечала министр культуры области Наталия Щелканова, скульптуры бычков являются частью 4-километрового туристического маршрута «Энгельс-Трек», который включает 28 исторических объектов и сопровождается аудиогидом.

Ольга Сергеева