Саратовские ветеринары разложили в лесах 300 тысяч приманок с вакциной от бешенства

Ветеринарные службы Саратовской области завершили масштабную кампанию по вакцинации диких животных против бешенства.

Специалисты разложили в природной среде более 300 тысяч брикетов-приманок с препаратом «Рабистав».

Иммунизация проводилась вдоль лесных массивов, берегов водоемов и в охотничьих угодьях, охватив основные места обитания и миграции диких плотоядных животных. Как пояснили в управлении ветеринарии, используемая вакцина безопасна для животных и обеспечивает формирование устойчивого иммунитета.

Бешенство остается смертельным заболеванием, которое не поддается лечению после появления клинических симптомов. Вирус передается через укусы, царапины или слюну зараженных особей и вызывает необратимое поражение нервной системы. Ветеринары напоминают, что наиболее эффективной защитой от болезни является регулярная вакцинация как домашних, так и диких животных.

Ольга Сергеева