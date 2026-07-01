В правительстве региона рассмотрели вопросы улучшения качества жизни саратовцев с ОВЗ

В Саратовской области обсудили меры поддержки людей с инвалидностью.

На заседании Совета по делам инвалидов при Правительстве Саратовской области, которое прошло под руководством зампреда Сергея Егорова, были рассмотрены меры поддержки для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Директор Кадрового центра Ксения Корнилова сообщила, что с начала года за помощью в трудоустройстве обратились 221 человек с инвалидностью, из которых 119 были успешно трудоустроены. В регионе активно реализуется политика занятости, включая психологическую поддержку и помощь в социальной адаптации. Работодатели области заквотировали более 5,7 тысячи рабочих мест для инвалидов, из которых 79,4% уже заняты.

Заместитель министра здравоохранения Сергей Сизов рассказал о модернизации медицинских учреждений и внедрении электронной регистратуры. В 2026 году в проекте участвуют 14 медицинских организаций, а особое внимание уделяется диспансерному наблюдению и маршрутизации пациентов. Все необходимые услуги, включая консультации узких специалистов, предоставляются на дому для тех, кто не может посетить врача.

Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Дмитрий Мануйлик сообщил, что с начала 2026 года поступило более 21,3 тысячи заявок на технические средства реабилитации, из которых 75% были оформлены с использованием электронного сертификата. Все заявления рассмотрены, и сертификаты активированы.

Ольга Сергеева