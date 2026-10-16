Психологи назвали истинную причину супружеской измены

Измена — не случайность: психолог объяснила, почему «третий лишний» появляется даже в любящих парах.

Эксперты уверены: измена — закономерный сбой в системе отношений. Магистр психологических наук Светлана Блюменштейн в интервью omsk.aif.ru рассказала, как устроены мужские и женские сценарии измен и что действительно может спасти семью.

«Стул на трёх ножках»

Семья — живая система, стремящаяся к балансу. Отношения держатся на трёх опорах: ответственность, эмоциональная близость и секс. Если одна «ножка» шатается, система ищет способ восстановить целостность — и на освободившееся место приходит третий. Измена чаще не про новую любовь, а про попытку залатать дыру, которая уже была.

Мужчины и женщины изменяют по-разному

Мужчины чаще идут за лёгкостью и сексуальностью, которых не хватает дома. Женщины ищут эмоциональной близости — внимания и ощущения, что их видят и ценят. При этом психолог подчёркивает: от измен не застрахована даже самая красивая и заботливая женщина — корень проблемы не во внешности, а в эмоциональной зрелости партнёра.

«В измене всегда виноват тот, кто изменяет. Всегда есть другие способы: выйти из отношений, обратиться за помощью. Измена — не решение проблемы», — говорит эксперт.

Как распознать тревожные сигналы

Женщины почти всегда чувствуют, что «что-то не так». Иногда в паре даже становится легче — напряжение снимается за счёт третьего лица. Мужчина приходит домой вдохновлённым, будто влюблённым. Женщину выдаёт резкий всплеск заботы о себе — новая причёска, яркий стиль — и одновременная закрытость: она перестаёт делиться переживаниями.

Психолог выделяет два маркера склонности к изменам у психически здоровых людей: хроническая потребность в отношениях (человек не может оставаться один) и импульсивность (склонность к спонтанным, рискованным поступкам, особенно на фоне алкоголя).

Простить — можно, сохранить — сложнее

Без глубокой работы над собой сценарий повторится: женщина прощает, мужчина клянётся, но в его психике ничего не меняется. Эффективнее всего — индивидуальная терапия обоих партнёров. Повторяющиеся измены часто родом из детства: если мальчик видел измены отца, это могло стать «нормой», а образ женщины мог расщепиться на «жену» и «объект влечения».

Главный вывод

«Все мужчины изменяют» и «таким, как я, не изменяют» — два стойких мифа. Реальность зависит от эмоциональной зрелости обоих. Измена — не приговор, но и не случайность. Единственный способ избежать повторения — не искать виноватых, а понять, какая из «ножек стула» шатается, и укрепить её.

Читайте полную версию статьи на omsk.aif.ru: «Измена кажется внезапной бедой, ударом из ниоткуда» — в материале психолог подробно разбирает мужские и женские сценарии, детские модели поведения и отвечает на вопрос, можно ли спасти отношения после измены.

Ольга Сергеева