55 студенческих стартапов из Саратовской области получат по 1 млн рублей от Фонда содействия инновациям

55 технологических проектов саратовских студентов стали победителями конкурса Фонда содействия инновациям и получат по 1 млн рублей на реализацию своих идей. Регион показал один из лучших результатов в стране: прирост числа проектов-победителей составил 54%, что позволило войти в десятку лидеров по динамике роста.

Наибольший интерес у молодёжи вызвали направления «Новые приборы и интеллектуальные технологии», «Биотехнологии» и «Цифровые технологии». Среди проектов-победителей — переработка древесины от сноса домов в мульчу, создание сухих суповых концентратов для туризма и продукты из отходов сокового производства для профилактики возрастных заболеваний. Для АПК разработаны VR-тренажёр для обучения работе с техникой, система электронного пастуха и микроэлементные комплексы для животноводства.

Всего по стране гранты получат 2250 стартапов. Министр экономического развития Андрей Разборов отметил, что регион гордится такой целеустремлённой молодёжью и будет делать всё, чтобы таланты оставались в области и развивали свои проекты.