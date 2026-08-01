Бастрыкин потребовал доклад по факту нарушения прав жителей микрорайона Волжская Заводь в селе Шумейка

В СМИ опубликовано видеообращение жителей микрорайона Волжская Заводь в селе Шумейка к председателю СК России Александру Бастрыкину. Граждане, являющиеся собственниками земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, жалуются на то, что вынуждены платить обязательные взносы в пользу трёх товариществ собственников недвижимости. Эти товарищества оформили в собственность дорогу, ведущую к участкам граждан, хотя сами земли находятся в муниципальной собственности .

По данному факту следственные органы СК России по Саратовской области организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Глава ведомства поручил руководителю следственного управления по Саратовской области Дмитрию Костину представить доклад о ходе проверки и по доводам обращения .

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета .