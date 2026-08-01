Два пассажира пострадали в ДТП с «Газелью» и «Дэу Нексия» в Саратове

Утром 1 августа в Саратове на Сокурском тракте произошла авария с участием грузовой «Газели» и легкового автомобиля «Дэу Нексия». По информации городской автоинспекции, столкновение случилось в 7:10 у дома № 99 (корпус 1). За рулём иномарки находился мужчина 1985 года рождения, «Газелью» управлял 34-летний водитель.

В результате удара пострадали два пассажира легкового автомобиля — 1982 и 2008 годов рождения. Оба были госпитализированы в медицинские учреждения.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают виновника и обстоятельства произошедшего.