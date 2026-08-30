В саратовском селе жители сами построили мост к кладбищу на болотах

Жители села Синенькие построили 150-метровый мост через топь.

В Петровском районе Саратовской области случилось событие, которое в народе называют «настоящим подвигом» — сельчане без помощи чиновников возвели пешеходный мост. О проекте рассказал глава района Максим Калядин.

Идея родилась из насущной нужды: жителям села Синенькие нужно было соединить основную часть населенного пункта с кладбищем, но путь к нему проходил через болотистое, топкое место, особенно непроходимое в дождливую погоду.

Вместо того чтобы ждать бюджетных вливаний, люди решили действовать сами. Собирали деньги всем миром, выходили на субботники, своими руками монтировали металлические конструкции и красили их. В итоге получился мост длиной 150 метров — добротный, надежный и, что важно, свой.

Вход украсили кованой аркой с иконой и изображением храма Успения Пресвятой Богородицы. Местные жители говорят, что теперь дорога к погосту не будет испытанием на прочность.

Глава района поблагодарил всех участников проекта: «Большое спасибо всем, кто принял участие в этом хорошем деле и помог сделать родное село лучше!».

Ольга Сергеева