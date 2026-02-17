600 человек порадовали мусульмане Красного Кута в честь Рамадана

В преддверии Священного Рамадана и в рамках Года народного единства мусульмане Красного Кута Саратовской области провели масштабную благотворительную акцию.

Как сообщает пресс-служба ДУМСО, выйдя на улицы города, последователи Ислама раздавали прохожим финики — главный продукт во время поста всех верующих.

Мероприятие, в котором принимали участие ученики краснокутского мактаба и их родители, состоялось 15 февраля 2026 года, наполнив этот день теплом и светом от предвкушения Рамадана.

Всего активистам общины удалось раздать 600 упаковок с финиками. Таким образом мусульмане хотели поделиться с земляками духом приближающегося месяца поста и показать его важное значение для последователей Ислама. Кроме того, проведенная акция объединили десятки семей мусульман в одном благом деле и напомнила окружающим о ценности единства, доброты и взаимной поддержки.

«Видеть, с каким усердием дети передавали подарки, и как светились лица прохожих — это и есть истинный дух Рамадана и символ нашего народного единства. Мы учим детей не по учебникам, а на деле: быть щедрыми, любить свой город и уважать каждого его жителя», — рассказали организаторы.

Стоит отметить, что это уже третья акция по раздаче фиников общины Красного Кута.

Подготовила Наталья Мерайеф