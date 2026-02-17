На СВО геройски погиб снайпер из Саратовской области

Еще пятеро саратовских военных погибли в зоне СВО.

Об этом сообщили в соцсетях местные чиновники.

Своих героев потеряли сразу несколько районов. Из Балашовского — Алексей Муранов (20.04.1974) и Роман Исайкин (29.01.2003). Оба служили по контракту. Из Балаковского района — Игорь Паранин (01.05.1967). Уроженец Челябинской области, он жил в Балаковском районе и погиб 29 января 2026 года.

Вольский район прощается с сержантом, снайпером Дмитрием Христачевым. Из Энгельсского района — Олег Москалев.

Прощания проходят на малой родине погибших.

Специальная военная операция продолжается пятый год. Общее число погибших на фронте засекречено. Сводки с погибшими саратовцами обновляются ежедневно.

Ольга Сергеева