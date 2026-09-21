64-летний житель Саратова Виталий Нефёдов успешно переплыл Босфор

Заплыв прошел 23 августа в рамках Bosphorus Cross-Continental Swimming Race из Азии в Европу и был организован олимпийским комитетом Турции.

Дистанция составила 6,5 км.

Время саратовского участника Виталия Нефёдова составило 1:31. По итогам заплыва он получил титул трансконтинентального пловца.

В заплыве участвовали пловцы со всего мира. Погода в день заплыва была отличной, но пролив Босфор известен сильным течением, водоворотами и противотоками — это делает заплыв особенно сложным.

Ольга Сергеева