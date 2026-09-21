Николай Панков продолжил работу в избирательном округе после выборов

Николай Панков встретился с активистами Ртищевского района

Депутат Государственной Думы Николай Панков сегодня продолжил работу в своем избирательном округе. После Балашова парламентарий посетил Ртищевский район.

На пресс-конференции с журналистами и встрече с активистами партии Панков подчеркнул, что ему важно лично поблагодарить своих избирателей за поддержку.

Депутат также обсудил с жителями важные для района вопросы и поблагодарил соратников за совместную работу.

Встреча с активистами завершилась поздравлением с днем рождения главного редактора районной газеты Валентины Евдокимовой и секретаря первичного отделения «Советское» Ртищевского местного отделения партии «Единая Россия» Светланы Рудаевой.

Женщины были приятно удивлены такому вниманию. Обращаясь к собравшимся, Николай Панков подчеркнул роль женщин в жизни России, поддержке фронта и обеспечении крепкого тыла. Он также отметил ответственность руководителей районных изданий за информирование жителей.