69 владельцев памятников культуры в Саратовской области получили планы по их сохранению

В Саратовской области в 2025 году утверждено 52 охранных обязательства на памятники культуры.

Для 69 собственников комитет по наследию разработал индивидуальные планы сохранения, включающие установку табличек, исследования и реставрацию — на сложные работы отведено до пяти лет.

Основные объекты находятся в Саратове, Вольске и Энгельсе.

«План эффективен только при его выполнении. Мы создаём ясные и выполнимые правила», — отметил министр-председатель комитета Владимир Мухин. За три последних года обязательства подготовлены для 133 памятников, а о необходимости работ уведомлены 390 собственников.