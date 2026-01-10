Ветеринары Саратовской области рассказали об опасной вирусной болезни для кошек

В Саратовской области ветеринары предупреждают владельцев кошек о распространении вирусного ринотрахеита (кошачьего герпеса).

Информация поступила от специалистов Новоузенской районной станции по борьбе с болезнями животных со ссылкой на федеральных экспертов.

Заболевание может начинаться как простуда — с чихания, кашля и выделений из носа и глаз. Однако для котят и ослабленных животных оно представляет серьёзную угрозу, приводя к пневмонии и даже гибели. Вирус передаётся как при контакте с больным животным, так и через одежду или обувь человека.

Точный диагноз может поставить только ветеринар. Для профилактики владельцам рекомендуют ежегодную вакцинацию, полноценное питание и соблюдение гигиены. При первых симптомах важно сразу обратиться к специалисту.

Ольга Сергеева