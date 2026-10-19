Ноябрьские пенсии саратовцы получат досрочно: назван новый график

Часть пенсионеров Саратовской области получит выплаты досрочно из-за Дня народного единства.

В ноябре 2026 года тысячи пенсионеров Саратовской области получат ежемесячные выплаты раньше привычного графика. Корректировка связана с празднованием Дня народного единства и выходным днём 4 ноября, передаёт портал «Объясняем.РФ».

Зачисление за 4 ноября произойдёт заранее — средства поступят на счета уже 3 ноября. Вместе с пенсией досрочно придут и другие ежемесячные пособия от Социального фонда России, которые традиционно зачисляются в эту же дату. Начиная с 5 ноября банки возобновят работу в штатном режиме.

Для получающих пенсию через «Почту России» основной период доставки выплат останется прежним — с 3 по 25 ноября. Однако те, у кого дата выплаты выпадает на 4 ноября, в зависимости от режима работы отделения смогут забрать деньги ещё раньше — 1 ноября.

Уточнить точный день зачисления можно в клиентской службе СФР, своём банке или местном отделении связи.