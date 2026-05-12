75 000 рублей за день рыбалки: саратовцы открыли новые грани активного отдыха на Волге

Жители региона активно готовятся к летнему сезону отпусков, и местный туристический бизнес отвечает на это самыми разными предложениями — от бюджетных палаток до VIP-рыбалки.

Рыбалка для требовательных

Обучение рыбалке у местных гидов стоит в среднем 2000 рублей за час. В эту цену обычно входят катер, снасти и эхолот. Однако есть и более дорогие варианты. Особняком стоит предложение 20-летнего молодого человека, который организует «трофейную рыбалку». Цена вопроса — 75 000 рублей за день. Клиенту обещают комфортабельную лодку «по последнему слову техники» и рекомендуют бронировать сразу два дня.

Для любителей дикого отдыха

Более бюджетный вариант — аренда палатки на реке Медведице. Сутки обойдутся в 1500–3000 рублей. В стоимость входят ортопедические матрасы, а также бесплатный чай или кофе.

Комплексный отдых в Энгельсском районе

За 10 000 рублей туристам предлагают сразу несколько услуг: горячую уличную купель, русскую баню с видом на Волгу, сапы для прогулок по реке, а также всё необходимое для шашлыка и отдых на качелях.

Выбор, как говорится, на любой кошелек — от палатки на Медведице до трофейной рыбалки с лодки-люкс.

Ольга Сергеева