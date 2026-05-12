В зоне специальной военной операции героем погиб врач из Саратова

Саратовская область прощается ещё с тремя защитниками, погибшими в зоне СВО.

В местных администрациях трёх районов опубликовали новые похоронки на земляков.

Врач из Балаковского района не вернулся с фронта живым. Сергей Майоров родился в областном центре 23 августа 1976 года. За плечами военного медика — Саратовский государственный медицинский университет, который он окончил по специальности «лечебное дело» (врач). Спасавший жизни раненых саратовец погиб 29 апреля 2026 года. Жители и близкие простятся с ним 13 мая.

Рядовой из Вольска Владимир Дорогов числился водителем инженерно-сапёрной роты в звании рядового. Его с почестями похоронили сегодня в селе Терса.

Боец из Ершовского района Станислав Данилов героем пал в бою. Траурные мероприятия пройдут 13 мая в городе Ершове, где военный родился.

Ольга Сергеева