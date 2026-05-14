В Саратове в ходе реконструкции хотят увеличить в высоту горевшую гостиницу «Россия»

Горевшую гостиницу «Россия» в Саратове хотят отстроить выше

С 15 по 22 мая в Саратове пройдут общественные обсуждения проекта восстановления памятника архитектуры на проспекте Столыпина, 18. Здание бывшей гостиницы «Россия» сгорело в ноябре 2021 года — от него остались одни фасадные стены. Новый владелец, компания «Интрада Холдинг» (купила объект за 91 миллион рублей), обязан завершить работы до конца 2029 года. Но для этого застройщику нужны сразу несколько послаблений от городских властей.

Судя по документам на сайте областного минстроя, компания просит поднять высоту здания с разрешённых 18 до 25,72 метра, увеличить максимальную площадь участка под застройку с 3 тысяч до 3 185 квадратных метров и поднять процент застройки территории с 70 до 84. И самое неожиданное: собственник намерен полностью отказаться от озеленения — хотя по нормам растения должны занимать не менее 15 процентов участка.

Ознакомиться с материалами можно в минстрое на улице Кутякова, 6. Экспозиция работает по вторникам и четвергам с 09:00 до 12:30, посетителям обещают консультации. Замечания и предложения принимают в письменной форме или по электронной почте minstroy_commissions@mail.ru до 22 мая. Итоги обсуждений подведут 27 мая.