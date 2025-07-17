8 объектов образования Энгельсского района модернизируют по региональной программе

В рамках губернаторского проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области» в Энгельсском районе ведутся ремонты в восьми учреждениях:

Дворец творчества им. Л.А. Кассиля: Полное обновление интерьеров. Детсад № 62: Установлены новые окна; скоро начнется замена кровли. ДОК «Буревестник»: Модернизирован пищеблок. Школа № 5 им. В. Хомяковой: Заменены окна и сантехника в спортзале. Школа № 18 им. А.А. Мыльникова: Ремонт санузлов (в процессе). Школа п. Прибрежный: Завершены фасадные работы, идет внутренняя отделка. Школа 18 (п. Новопушкинское) и Школа 42: Получили современное оборудование для музеев.

Все работы планируется завершить к 1 сентября 2025 года для создания современных условий обучения.