8 объектов образования Энгельсского района модернизируют по региональной программе

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Новости Саратова
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В рамках губернаторского проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области» в Энгельсском районе ведутся ремонты в восьми учреждениях:

  1. Дворец творчества им. Л.А. Кассиля: Полное обновление интерьеров.
  2. Детсад № 62: Установлены новые окна; скоро начнется замена кровли.
  3. ДОК «Буревестник»: Модернизирован пищеблок.
  4. Школа № 5 им. В. Хомяковой: Заменены окна и сантехника в спортзале.
  5. Школа № 18 им. А.А. Мыльникова: Ремонт санузлов (в процессе).
  6. Школа п. Прибрежный: Завершены фасадные работы, идет внутренняя отделка.
  7. Школа 18 (п. Новопушкинское) и Школа 42: Получили современное оборудование для музеев.

Все работы планируется завершить к 1 сентября 2025 года для создания современных условий обучения.