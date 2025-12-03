80 млрд рублей на человека: Саратовская область представила социальный бюджет

На заседании областной думы представлен проект бюджета Саратовской области на 2026 год. Губернатор Роман Бусаргин подчеркнул, что его расходные статьи соответствуют государственным приоритетам и нацелены на устойчивое развитие региона.

Ключевой акцент сделан на социальной сфере. Только за счет собственных средств область направит на эти цели более 80 миллиардов рублей. «На развитие образования предусмотрено выделение более 44 млрд рублей; на здравоохранение — 13 млрд; на социальную политику — более 23 млрд», — привел цифры глава региона.

«Подчеркну, что речь идет именно об областной составляющей без учета федерального финансирования», — обратил внимание губернатор. Это означает, что общий объем поддержки социального блока с учетом средств из центра будет еще больше.

Алика Толоконникова