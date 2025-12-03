Служение после службы: полковник из Ртищевского района борется за президентскую премию

Участник регионального проекта «Наши герои», полковник запаса Алексей Бузанов, подал заявку на участие в III Всероссийской муниципальной премии «Служение», которая проводится по поручению Главы государства. Недавно мужчина возглавил администрацию Макаровского муниципального образования в Ртищевском районе, вернувшись после службы в Вооружённых Силах на малую родину.

Алексей Бузанов много лет служил Отечеству, участвовал в специальной военной операции. После увольнения он поставил перед собой цель — создавать условия для социальной и психологической адаптации военнослужащих в общество. Также он активно занимается патриотическим воспитанием молодёжи, встречается с ветеранами и жителями.

Всего на премию «Служение» подали 61 460 заявок со всей страны — это в три раза больше, чем в первом сезоне. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного

Алика Толоконникова