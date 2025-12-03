На дороги Саратовской области выделят в 2,5 раза больше денег в 2026 году

Бюджет Саратовской области на 2026 год предусматривает увеличение расходов на дорожное строительство и проектирование в 2,5 раза. Общий дорожный фонд вырастет на 30%.

Губернатор Роман Бусаргин представил на заседании областной думы проект бюджета на 2026 год. Одна из ключевых статей расходов — финансирование дорожного строительства, которое планируется увеличить в 2,5 раза.

«Объём средств на строительство автомобильных дорог и проектные работы вырастет до 1,06 млрд рублей», — сообщил глава региона. Эти вложения позволят существенно ускорить реализацию инфраструктурных проектов в области.

Кроме того, с учётом федеральной поддержки общий дорожный фонд региона увеличится на 30%. Это значительный шаг в развитии транспортной сети и повышении её качества для жителей области.



Алика Толоконникова