Бастрыкин заинтересовался ЧП с кипятком из трубы в Саратове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование происшествия с пенсионеркой в Саратове, о чём сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл 17 декабря на улице Уфимцева, 10А. Из-за прорыва трубы на тротуар вылился кипяток. Пострадавшая, проходившая мимо пожилая женщина, поскользнулась и упала в горячую воду, получив ожоги. Её госпитализировали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На данный момент обвинения не предъявлены.

Бастрыкин поручил главе регионального управления СК Дмитрию Костину предоставить отчёт о ходе следственных действий.

Ольга Сергеева