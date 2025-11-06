9 тонн мороженого не пропустили в Саратовскую область из Казахстана

В пункте пропуска «Озинки» на границе с Казахстаном пресечена попытка ввоза партии мороженого весом 9 тонн с некорректно оформленными документами.

Как сообщили в саратовском управлении Россельхознадзора, наименование товара в ветеринарном сертификате не соответствовало фактическому грузу.

Перевозчику был выдан акт о возврате всей партии.

Напомним, ранее на этом же КПП была предотвращена незаконная отправка 40 кг меда в Узбекистан. Всего с начала года ведомство пресекло 44 подобных нарушения.

Ольга Сергеева