Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гладков выступил с инициативой пересмотреть подходы к приватизации объектов социальной сферы.

Парламентарий указал на контраст между успехом муниципальных кинотеатров, ставших после модернизации лидерами по посещаемости, и печальной судьбой приватизированных объектов, таких как кинотеатр «Саратов» или балашовский «Спартак».

«С одной стороны, мы видим позитивные примеры сохранения муниципального имущества. Кинотеатр «Победа в Балашове» — самый посещаемый в области. Он, а также кинотеатры Петровска и Аткарска обеспечили Саратовской области в третьем квартале лидирующие позиции в ПФО по посещаемости модернизированных муниципальных кинозалов.

Эти учреждения обновляются, используются по назначению, становятся важными центрами патриотического воспитания. А с другой, существуют негативные примеры приватизации. Кинотеатр «Саратов», выведенный из госсобственности в период правления Аксененко, превратился в обгоревшую «заброшку». А «Спартак» в Балашове был превращен в ночной клуб. Эти случаи показывают, к чему приводит передача социального имущества в частные руки.

Поэтому помимо работы по возврату неправомерно приватизированной собственности, и Саратову, и муниципалитетам необходимо пересматривать планы приватизации для недопущения случаев, когда имущество, предназначенное для развития жителей, уходило в частную собственность для обогащения отдельных персон. Отработаю этот вопрос вместе с муниципалитетами своего избирательного округа», —подчеркнул Сергей Гладков.