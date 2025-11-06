Вечная память: на фронтах СВО трагически погибли саратовцы

Сообщается о новых боевых потерях среди военнослужащих из Саратовской области.

По данным, распространенным районными администрациями, в ходе СВО погибли одиннадцать человек.

Ранее уже становилось известно о гибели уроженцев Энгельсского района Владимира Марченко, Владимира Саловатова и Андрея Шлюндта.

Список погибших пополнился новыми именами. В него вошли Иван Костюков и Виталий Аржаткин (Озинский район), Константин Решетников (Питерский район), Артем Свинарук (Новоузенский район), Петр Шаров и Павел Цветков (Вольский район), Александр Кукушкин (Балаковский район) и Владимир Васильев (Балашовский район).

Губернатор и главы местных администраций направили семьям погибших слова поддержки и соболезнования в связи с невосполнимой утратой.

СВО продолжается 4-й год. Обще число потерь со стороны ВС РФ в ходе спецоперации не озвучивается.

Ольга Сергеева