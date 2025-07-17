95 саратовцев числятся в розыске Интерпола: силовики ищут сбежавших за границу

Саратовские власти через Интерпол ищут почти сотню беглецов.

Прокуратура Саратовской области 17 июля сообщила, что правоохранительные органы объявили в международный розыск 95 человек, скрывающихся за границей. Однако эффективность этой работы пока невысока: с января 2025 года удалось задержать лишь двоих разыскиваемых.

Внутри страны ситуация выглядит лучше: за первое полугодие оперативники нашли 692 человека, уклонявшихся от следствия и суда. Тем не менее масштабы проблемы остаются значительными.

По данным ведомства, только за текущий год в розыск объявили 930 новых фигурантов уголовных дел. С учетом ранее разыскиваемых лиц общее число скрывающихся превысило 1,4 тысячи человек.