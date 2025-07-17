В военной спецоперации погибли еще четыре жителя Саратовской области

В ходе специальной военной операции погибли четверо уроженцев Саратовской области.

Информацию подтвердили представители местных администраций.

По данным властей Балаковского района, на фронте погибли Сергей Атаманский и Владимир Демин. В Балашовском районе состоялась церемония прощания с Игорем Шатиловым. Еще одной потерей на СВО стала гибель Алексея Филаретова, проживавшего в Пугачевском районе.

Глава региона Роман Бусаргин, а также руководство муниципалитетов, выразили глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих.