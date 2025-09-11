Абортов в Саратовской области стало меньше

В Саратовской области на 16,5% снизилось количество прерываний беременности.

Об этом свидетельствуют данные специалистов за год, — сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор Роман Бусаргин подчеркнул, что задачи, связанные с улучшением демографической ситуации, остаются приоритетными для органов власти всех уровней. Это большая комплексная работа, которая, помимо реализации различных мер поддержки, включает в себя множество направлений.

«Одно из них — сопровождение женщин на стадии беременности. Эта положительная тенденция говорит о том, насколько востребованы подобные службы помощи и сопровождения родителей. В ходе различных консультаций специалистам удалось помочь почти 400 женщинам принять важное решение сохранить беременность. Поэтому будем уделять особое внимание развитию этой системы, тем более что национальные проекты и федеральные программы дают такую возможность», — подчеркнул глава региона.