Володин анонсировал проект современной канатной дороги Саратов-Энгельс

Председатель Государственной Думы анонсировал перспективный проект по возведению канатной дороги, которая соединит Саратов и Энгельс.

Инициатива Вячеслава Володина направлена на кардинальное решение давних проблем с транспортным сообщением между этими городами.

Была озвучена предварительная схема маршрута будущей дороги: она пройдет через микрорайон Солнечный-2, Сиреневую гору и Зеленый остров с конечной станцией в Энгельсе.

Спикером было дано поручение местным властям регионального и муниципального уровня детально изучить этот вопрос в течение зимнего периода. Особый акцент сделан на необходимости анализа реализации похожих инфраструктурных проектов в других российских и зарубежных городах.