Подросткам напоминают о возрасте наступления уголовной ответственности за кражи

В Саратове 17-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, стал подозреваемым в краже из автомобиля.

Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Летом в полицию обратился владелец ВАЗ-2103: из припаркованной возле дома «тройки» пропала беспроводная колонка. Ущерб саратовец оценил в 4 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Подросток признался, как вскрыл чужую машину, а похищенное продал — по его словам, парню «просто» нужны были деньги.

Полиция напоминает: кража — не детская шалость, уголовная ответственность за неё наступает с 14 лет. «Наличие судимости, даже условной, в будущем может ограничить возможности при выборе профессии. Уважаемые родители, объясните это своим детям», — обратились к саратовцам в ведомстве.