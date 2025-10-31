В ДТП с иномаркой под Саратовом погиб водитель «Приоры»

В Базарно-Карабулакском районе произошло смертельное ДТП.

В пятницу 31 октября около 12:35 в селе Яковлевка на улице Вольская столкнулись «Лада Приора» и иномарка «Хендэй». Как сообщили в региональной ГАИ, водитель отечественного автомобиля и ребенок 2019 года рождения были доставлены в медицинское учреждение.

Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, водитель «Приоры» скончался в больнице. Информация о состоянии ребенка уточняется.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии. Эксперты выясняют причины произошедшего столкновения.