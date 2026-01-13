Администрация Петровска борется с недобросовестным подрядчиком

Сегодня, 13 января, администрация Петровского района направила заявление в Федеральную антимонопольную службу о включении ООО «Стройкоммуникация» в реестр недобросовестных поставщиков.

Договор с этой организацией был расторгнут в одностороннем порядке.

Следует отметить, что данные работы не имеют отношения к реставрации картинной галерее в рамках национального проекта. Это дополнительные виды работ, которые велись за счёт средств местного бюджета.

Подрядчик из другого региона в прошлом году должен был выполнить капремонт водосточной системы картинной галереи, которая является памятником архитектуры. Срок выполнения контракта прошёл больше месяца назад.

Результат работы, а вернее её отсутствие, можно увидеть на актуальных фотографиях. Подрядчик даже не приступил к монтажу водосточной системы.

Администрация неоднократно предлагала руководителю компании приехать в Петровск и на месте разобраться в сложившейся ситуации.

Однако все письменные приглашения подрядчик проигнорировал. Вместо этого он предпочел вынести дискуссию в публичную плоскость, требуя оплаты за фактически невыполненный объем работ.

Администрация Петровского района принципиально подходит к контролю за качеством выполняемых работ. В случае, если подрядчик не исполняет свои обязательства – следует обращение в ФАС.

В 2025 году было направлено 4 таких заявления. По итогу были внесены в реестр недобросовестных поставщиков 3 организации (из Татарстана, Владимирской области и Петровска). Об этом в своем ТГ-канале сообщил глава района Максим Калядин.

Подготовила Ольга Сергеева