Вместе против сугробов: жители поддержали призыв к взаимопомощи

В условиях масштабного снегопада, накрывшего Саратовскую область, депутат областной Думы, участник специальной военной операции Дмитрий Лыгин («Единая Россия») отметил взаимопомощь жителей.

Лыгин рассказал, что, несмотря на сложные погодные условия, коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

«Регион накрыл сильный снегопад, но, несмотря на сложившуюся обстановку, коммунальные службы города работают в режиме нон-стоп. Мы, жители, видим результат их тяжелого труда. Большинство тротуаров приведены в нормативное состояние», — отметил он.

Вместе с тем, парламентарий обратил внимание на проблемы в отдельных дворах, где управляющие компании не всегда справляются с большими объемами снега.

«Не все УК справляются со стихией оперативно. Жители это понимают и помогают расчищать дворы», — подчеркнул Лыгин.

В ветеранских организациях поддержали мнение депутата, отметив, что взаимовыручка всегда была сильной стороной саратовцев.

Член совета ветеранов Ленинского района Саратова Александр Булин обратился к жителям города с призывом объединиться и помочь в расчистке дворов от последствий масштабного снегопада.

Он подчеркнул, что, несмотря на круглосуточную работу в усиленном режиме, коммунальщики физически не могут быстро справиться с таким объёмом снега в одиночку.

«Снег — это не беда, это повод проявить нашу общую заботу о своём городе и друг о друге», — поделился Александр Геннадьевич.