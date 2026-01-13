«Рождественское чудо» объединило более 120 детей

Благотворительный фонд «Александр Невский» провел в Саратове благотворительный детский праздник «Рождественское чудо».

Праздник объединил более 120 гостей, среди которых были ребята с ограниченными возможностями здоровья, их нейротипичные сверстники и члены их семей. Об этом сообщает ТГ-канал «Политика и общество».

Учащиеся образовательного центра детского и юношеского творчества при Саратовской духовной семинарии исполнили тропарь праздника Рождества Христова. Юные артисты водили хороводы, читали новогодние стихи, исполняли рождественские песни и колядки, создавая особую праздничную атмосферу. Клуб-мастерская декоративно-прикладного творчества «Светлица» организовал для юных гостей интерактивные мероприятия и творческие мастер-классы.

Все дети — участники праздника получили рождественские подарки. Для тех, кто не смог присутствовать на празднике, волонтеры организовали доставку подарков домой.

Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Семья — моя опора в жизни: комплексная психолого-педагогическая помощь семьям, воспитывающим детей с особенностями ментального развития», поддержанного Фондом президентских грантов.

Благотворительный фонд «Александр Невский» на протяжении более 20 лет оказывает всестороннюю поддержку семьям, воспитывающим детей с особенностями развития, включая коррекционно-развивающие занятия, психолого-педагогическое сопровождение, правовую помощь и предоставление методических материалов.

Подготовила Ольга Сергеева