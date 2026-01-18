Администрация Саратова подтвердила гибель земляков на фронте СВО

В зоне СВО погибли еще трое военнослужащих из Саратовской области.
О гибели бойцов Павла Салимова, Дмитрия Курбатова и Юрия Фадеева сообщила администрация областного центра.
Губернатор Роман Бусаргин и глава города Михаил Исаев выразили соболезнования родным и близким погибших. В официальных обращениях было отмечено, что военнослужащие до конца исполнили свой долг, проявив мужество и верность присяге.
«В нашей памяти они останутся людьми, проявившими героизм при защите интересов страны», — добавил Михаил Исаев.
Сводки с погибшими обновляются ежедневно. Общее число потерь со стороны ВС РФ не разглашается.
