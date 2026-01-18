Гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» расторг контракт с главным тренером

Тренерский штаб гандбольной команды «СГАУ-Саратов» покидает главный наставник Денис Кафтин.

Официальное расторжение контракта с ним подтвердила пресс-служба клуба.

Как уточняется в сообщении, стороны пришли к этому решению добровольно и взаимно.

«От лица клуба выражаем признательность Денису Юрьевичу за труд и профессиональный вклад в развитие саратовского гандбола. Желаем ему удачи в дальнейшей работе», — говорится в заявлении «СГАУ».

Ранее, 13 января, подопечные Кафтина потерпели поражение в матче со ставропольским коллективом «Виктор».

Ольга Сергеева