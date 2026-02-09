Адвокат расскажет саратовцам о ключевых изменениях в семейном законодательстве

В информационно-просветительской программе «Аспекты права» на волне «Радио КП Саратов» на 90.6 FM выступил адвокат Алексей Петров, специалист в области семейного права и защиты бизнеса.

Эксперт осветил новые нормы, вступившие в силу с начала этого года, которые коснутся многих семей и пар, планирующих брак.

Ключевые изменения:

Гарантированные алименты: Введён минимальный гарантированный размер выплат на детей, который будет автоматически индексироваться.

Новые правила развода: С 2026 года обязательным этапом бракоразводного процесса при наличии детей стала медиация. Все соглашения между родителями о воспитании и содержании ребёнка теперь требуют письменного нотариального удостоверения.

Ипотека продлена: Программа льготной семейной ипотеки продлена до 2030 года.

Адвокат также подчеркнул возросшую важность юридической подготовки к браку, особенно при наличии у будущих супругов бизнеса, недвижимости или долгов. Брачный договор, по его мнению, становится не формальностью, а необходимым инструментом.

Программа с адвокатом Алексеем Петровым выйдет в эфир во вторник 10 февраля в 12:03 на волне 90.6 FM. Запись эфира доступна на странице ВК.

Ольга Сергеева