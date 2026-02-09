В районе Саратовской области отменили уроки в школах во вторник 10 февраля

В образовательных учреждениях Саратовской области объявлена отмена занятий для учащихся из-за резкого похолодания.

В частности, на территории Питерского района 10 февраля приостановлен учебный процесс для учеников с 1 по 6 класс.

Решение было принято администрацией муниципалитета в связи с опасными погодными условиями. Глава района Дмитрий Живайкин проинформировал об этом жителей через свой Telegram-канал. По его словам, для школьников организуют дистанционное обучение, а все необходимые задания и учебные материалы будут предоставлены в электронном виде через образовательные платформы.

Отмена занятий в морозные дни является стандартной мерой, направленной на сохранение здоровья детей и предотвращение их переохлаждения по пути в школу. Аналогичные решения в зависимости от фактической температуры могут быть приняты и в других районах области.

Ольга Сергеева