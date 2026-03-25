Аэропорт «Гагарин» переходит на летнее расписание с 29 марта

Международный аэропорт «Гагарин» с 29 марта 2026 года переходит на весенне-летнее расписание.

Новый график полетов будет действовать до 24 октября 2026 года. Об этом сообщает персс-служба воздушной гавани Саратова.

В летний период из Саратова запланированы регулярные пассажирские рейсы по 13 направлениям. Перевозки будут выполнять 11 авиакомпаний.

Наиболее востребованные маршруты включают Москву, где запланировано до семи рейсов в день, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Махачкалу, Новосибирск и Калининград. В летнем расписании увеличена частота полетов в Санкт-Петербург — рейсы будут выполняться два раза в день. На направлении Сочи с 27 апреля полеты запланированы пять раз в неделю, а с 1 июня — ежедневно.

Из международных направлений авиакомпания Red Wings планирует выполнять рейсы из Саратова в Батуми.

Продолжатся полеты в Ереван: авиакомпания «Ширак Авиа» увеличивает частоту до двух раз в неделю — по средам и субботам.

Открывается полетная программа в Турцию. С 25 апреля авиакомпания Southwind Airlines запускает чартерные рейсы в Анталью на воздушных судах Boeing 737 с частотой два раза в неделю.

В Хургаду продолжит выполнять чартерные рейсы авиакомпания Nesma Airlines с периодичностью один раз в 10 дней.

