Когда после ДТП платит не виновник, а потерпевший

В Партию «НОВЫЕ ЛЮДИ» обратился житель Саратова Денис Виноградский, который после сложного ДТП оказался не только без компенсации, но и с многомиллионным долгом.

В феврале 2025 года на улице Усть-Курдюмской произошло массовое столкновение: несколько автомобилей, включая Audi A8 Виноградского и Mercedes-Benz, получили повреждения.

Виноградский обратился в суд, требуя возмещения ущерба с водителя Mercedes, который, по его мнению, нарушил дистанцию и не учёл погодные условия. Однако ключевую роль сыграла судебная экспертиза: выводы о виновности строились преимущественно на словах участников и носили вероятностный характер.

Экспертиза неожиданно переложила ответственность на самого Виноградского, указав, что Mercedes якобы не мог избежать столкновения. Суд отказал в иске, а в параллельном процессе взыскал с Дениса почти 1,75 млн рублей в пользу владельца Mercedes.

Теперь пострадавший в ДТП не только не получил компенсацию, но и обязан выплатить крупную сумму.

— Мы не даем оценок действиям суда и не ставим под сомнение законность вынесенных решений. Вместе с тем мы видим важный общественный вопрос: насколько защищены права автовладельцев, если исход дела зависит от спорных и неоднозначных экспертных заключений? — комментируют ситуацию в партии «Новые люди».