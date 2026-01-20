Аэропорт «Гагарин» подвел итоги 2025 года: пассажиропоток превысил миллион человек

В прошедшем году аэропорт «Гагарин» обслужил рекордные 1 миллион 64 тысячи пассажиров.

Основной объем перевозок пришелся на внутренние рейсы — ими воспользовались более миллиона путешественников, а на международных направлениях было обслужено 44,6 тысячи человек.

За год воздушная гавань выполнила свыше 8,3 тысячи взлетно-посадочных операций, связав Саратов с 14 городами России и зарубежья. География полетов включала Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Новосибирск, а также такие направления, как Ереван и Анталья.

2025 год стал для аэропорта временем значительных улучшений в инфраструктуре и сервисе. Для повышения комфорта пассажиров были открыты детские игровые зоны, установлены питьевые фонтанчики и специальные мобильные кресла в залах ожидания. Знаковым нововведением стало внедрение интеллектуальной системы управления инженерными коммуникациями на основе искусственного интеллекта, которая автоматически поддерживает оптимальный микроклимат в терминале и сокращает энергозатраты.

Отдельным событием года, приуроченным к 80-й годовщине Победы, стало обновление аллеи космонавтов. На ней установили памятные знаки в честь героев-космонавтов, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Ольга Сергеева