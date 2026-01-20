Вход в школу Саратова затапливают нечистоты

Настоящее экологическое бедствие разворачивается в одном из микрорайонов Саратова.

Как сообщили горожане интернет-изданию «Новости Саратова», в районе школы № 76 произошел масштабный прорыв канализационной сети. По улице Вишневой растекаются обширные потоки зловонных сточных вод, создавая критическую ситуацию.

«Ужасный запах стоит на всю округу. Эти потоки невозможно даже перепрыгнуть, вынуждены идти прямо по жиже. А на проспекте 50 лет Октября всё замерзает и превращается в опасный каток», — делятся отчаянием местные жители.

Местные жители позвонили в водоканал, где им ответили, что «их заявка не самая главная» и просто бросили трубку.

Между тем, зловонные стоки канализации стремятся попасть в школу, которая стоит на их пути…

Ольга Сергеева