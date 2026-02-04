Мария Усова: Выдвинули в Общественную палату региона достойных кандидатов

На сегодняшнем заседании комитета областной Думы по информационной политике рассмотрели кандидатуры в состав Общественной палаты Саратовской области.

По итогам голосования в состав Общественной палаты рекомендованы бывший директор областного музея краеведения, Почётный гражданин Саратовской области Евгений Казанцев и руководитель Дворца творчества детей и молодежи, рекомендованный общественной организацией «Ассоциация приёмных семей» Саратовской области Никита Муковозов.

Для Общественной палаты области это будет хорошим усилением. Люди, обладающие опытом в различных сферах, пользующиеся уважением среди населения – смогут донести свою позицию до власти и принести пользу.

Поблагодарила и других кандидатов, претендовавших на включение в состав Общественной палаты, но не набравших необходимого количества голосов. Любой, кто стремится помогать обществу, всегда может найти инструменты для этого. Активность каждого – большое подспорье, благодаря этому Саратовская область становится лучше.