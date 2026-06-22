День памяти и скорби: саратовцы почтут героев войны минутой молчания

22 июня, в День памяти и скорби, в Саратовской области пройдет минута молчания, приуроченная к началу Великой Отечественной войны.

В 13:15 по саратовскому времени жители региона смогут присоединиться к общероссийской акции, чтобы почтить память павших героев и всех, кто пережил тяготы тех страшных лет.

Этот день напоминает о трагическом моменте, который изменил судьбы миллионов людей. Минута молчания служит символом скорби и благодарности тем, кто отдал свою жизнь за Родину. Важно, чтобы каждый смог остановиться и мысленно поблагодарить защитников Отечества.

Жителей Саратовской области приглашают принять участие в минуте молчания 22 июня в 13:15.

Ольга Сергеева