Аэропорт Саратова снова ограничил прием и выпуск самолетов

В аэропорту Саратова ночью ввели ограничения на полеты.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. Уведомление опубликовано в 02:20 по местному времени.

«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства. В Росавиации уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Обычно такие меры вводятся при риске атаки беспилотных летательных аппаратов. Ранее, 21 февраля, ограничения уже вводили в аэропортах Казани, Самары, Ульяновска, Нижнекамска и Чебоксар. В тот же день рано утром их сняли в девяти аэропортах, включая Саратов.

Накануне, в ночь на 21 февраля, над Саратовской областью средства ПВО уничтожили три беспилотника.

Губернатор Роман Бусаргин сообщил ночью 22 февраля, что от Минобороны поступала информация об угрозе БПЛА.

Ольга Сергеева