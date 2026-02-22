В зоне СВО погибли жители Саратова и шести районов области

При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погибли 12 уроженцев региона.

Информацию поступила из администраций нескольких муниципальных образований.

В Балаковском районе подтвердили гибель Виктора Неганова 1966 года рождения, уроженца Казахстана, и Виктора Мышонкова 1993 года рождения из Балаково. Они погибли 25 и 18 февраля 2025 года соответственно.

Администрация Саратова сообщила о смерти Анатолия Улько, Сергея Марюхина, Андрея Елистратова и Александра Асякина. В Духовницком районе простились с Дмитрием Ивановым из села Софьинка, в Ровенском — с Уразгали Мулдагалиевым.

Энгельсский район потерял Андрея Кучерова и Алексея Шабунина, Александрово-Гайский — Армана Калиева. Балашовский район сообщил о гибели контрактника Олега Кострикина 1993 года рождения, уроженца поселка Соцземледельский. Биографические данные большинства погибших не раскрываются.

Ольга Сергеева