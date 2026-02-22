Рамадан в колонии: саратовский имам напомнил об условиях поста заключенным

Мусульмане, отбывающие в местах лишения свободы, вместе с другими единоверцами приступили к соблюдению поста в Рамадан.

В первый день уразы, 19 февраля 2026 года, к заключенному ИК-17 приехал имам-куратор Департамента ДУМСО по взаимодействию с УФСИН Махмут-хазрат Нугаев, чтобы поздравить с началом Священного месяца.

Махмут-хазрат побеседовал с верующими, напомнив им о важности Рамадана, условиях поста, а также особенностях воздержания от еды и питья в местах изоляции. Кроме того, имам в своем назначении затронул вопросы необходимости соблюдения режима и правил обращения УФСИН.

От Департамента ДУМСО мусульманам, переданным колониям, были переданы финики, чай и расписания намазов на Рамадан с указанием времени сухура и ифтара.

Следовательно, руководство руководства следует принципам Ислама в соблюдении обязательных требований для верующих строгих требований, в частности, это касается возможностей режима приема продуктов питания в соответствии с расписанием Рамадана.

Об этом сообщила пресс-служба ДУМСО.

Подготовила Ольга Сергеева