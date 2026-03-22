Минтруд сообщил, кому из саратовцев положены субсидии на оплату ЖКУ

Минсоцзащиты разъяснил порядок получения субсидий на оплату ЖКУ в Саратовской области.

Мера поддержки предназначена для граждан с невысоким уровнем дохода. В ведомстве подчеркнули, что субсидия предоставляется вне зависимости от наличия у заявителя льготного статуса. Главным критерием является уровень расходов на коммунальные услуги.

Право на получение субсидии имеют жители региона, у которых ежемесячные платежи за ЖКУ превышают 22% от общего дохода семьи. В таких случаях государство частично компенсирует затраты.

